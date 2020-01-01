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Watch us Build a Trello Clone w/ Vue 2
Lessons
1. Tour of the App
3:19
2. Building our Board
16:15
3. Opening Tasks in a Modal
12:55
4. Adding and Editing Tasks
12:22
5. Drag & Dropping Tasks
13:08
6. Dragging Columns
23:02
7. Adding New Columns
9:06
8. Extracting Components
19:30
9. Creating a Mixin
6:13
10. Extracting Drag & Drop
25:29
Adding New Columns
There’s one thing we missed along the