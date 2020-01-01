Watch us Build a Trello Clone w/ Vue 2

Lessons

1. Tour of the App

3:19

2. Building our Board

16:15

3. Opening Tasks in a Modal

12:55

4. Adding and Editing Tasks

12:22

5. Drag & Dropping Tasks

13:08

6. Dragging Columns

23:02

7. Adding New Columns

9:06

8. Extracting Components

19:30

9. Creating a Mixin

6:13

10. Extracting Drag & Drop

25:29

Adding New Columns

There’s one thing we missed along the